В БСМП Волгодонска скончался пассажир ВАЗа, пострадавший в ДТП
Один из пострадавших в жутком ДТП в Волгодонске скончался в больнице. О смерти 47-летнего мужчины стало известно 13 декабря.
Как сообщал Rostov.ru, страшная авария произошла днем 12 декабря. 54-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал по Жуковскому шоссе. Мужчина не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюрный камень, а затем вылетел в кювет - прямо в столб. От сильного удара отечественная машина превратилась в груду металлолома.
В ДТП пострадали водитель и его двое пассажиров. Их доставили в местную БСМП. По информации DonDay Волгодонск, позже двух мужчин перевели в отделение. А жизнь 47-летнего пассажира спасти не удалось. Он скончался от полученных травм в стенах медучреждения.