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В Белой Калитве у автобуса во время движения отвалились два колеса. О происшествии сообщили горожане в социальных сетях.Инцидент произошел 18 марта. Автобус № 1 ехал по мосту через реку Северский Донец. Внезапно у общественного транспорта отвалилось одно заднее колесо, следом автобус остался без второго. Водитель сумел остановиться у обочины. Колеса покатились по проезжей части и чуть было не привели к аварийной ситуации. Однако этого удалось избежать.- Общественный транспорт должен быть безопасным, а не игрой в рулетку, выживешь ты или нет, - написали местные жители в социальных сетях.К счастью, в происшествии никто не пострадал.