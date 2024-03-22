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В Белой Калитве у автобуса во время движения отвалились два колеса

В Белой Калитве у автобуса во время движения отвалились два колеса
В Белой Калитве у автобуса во время движения отвалились два колеса. О происшествии сообщили горожане в социальных сетях.

Инцидент произошел 18 марта. Автобус № 1 ехал по мосту через реку Северский Донец. Внезапно у общественного транспорта отвалилось одно заднее колесо, следом автобус остался без второго. Водитель сумел остановиться у обочины. Колеса покатились по проезжей части и чуть было не привели к аварийной ситуации. Однако этого удалось избежать.

- Общественный транспорт должен быть безопасным, а не игрой в рулетку, выживешь ты или нет, - написали местные жители в социальных сетях.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: соцсети
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