В Белгороде по подозрению в заказном убийстве задержали уроженку Ростовской области

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В Белгороде 28 мая задержали уроженку Ростовской области. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству по найму».Женщина с 41-летним супругом проживали в городе Белгороде. Часто пара ссорилась, отношения были натянутыми. Предположительно, в мае местная жительница обратилась к знакомому, чтобы тот нашел киллера, который убьет супруга. Мужчина согласился помочь и свел ее с человеком.По версии следствия, за убийство любимого женщина была готова заплатить 200 тысяч рублей. Якобы она передала наемнику половину денег авансом, а также отдала ключи от квартиры. Однако правда вскрылась, и женщину задержали полицейские.В СУ СК по Белгородской области сообщили, что знакомый подозреваемой после этого разговора сообщил о намерениях в полицию, а киллер был подставным.- Подготовлено ходатайство в суд об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.