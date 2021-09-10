В Батайске водитель легковушки проехал на «красный» и сбил девушку

В Батайске парень за рулем легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода. Авария произошла вечером 11 сентября на улице Ленинградской.По предварительной информации, 33-летний водитель на «Тойоте» ехал по улице Энгельса. В это время на пересечении с улицей Ленинградской на «красный» вылетел парень на «ВАЗ-21150». Произошло столкновение. После этого отечественная легковушка сбила девушку-пешехода.- В результате ДТП 26-летняя девушка получила травмы и была доставлена в МБУЗ «ЦГБ» города Батайска, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.