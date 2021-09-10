Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске водитель легковушки проехал на «красный» и сбил девушку

В Батайске водитель легковушки проехал на «красный» и сбил девушку
В Батайске парень за рулем легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода. Авария произошла вечером 11 сентября на улице Ленинградской.

По предварительной информации, 33-летний водитель на «Тойоте» ехал по улице Энгельса. В это время на пересечении с улицей Ленинградской на «красный» вылетел парень на «ВАЗ-21150». Произошло столкновение. После этого отечественная легковушка сбила девушку-пешехода.

- В результате ДТП 26-летняя девушка получила травмы и была доставлена в МБУЗ «ЦГБ» города Батайска, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.