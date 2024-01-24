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В Батайске водитель «Лады» устроил ДТП с тремя пострадавшими

В Батайске водитель «Лады» устроил ДТП с тремя пострадавшими
В Батайске произошла авария, в которой пострадали три человека. ДТП случилось 23 января около 13:00.

В тот день 47-летний мужчина за рулем «Лады Ларгус» ехал по улице Кооперативной. На перекрестке с Ленина он не уступил дорогу «Хендай Акценту» и на полном ходу врезался в него.

Удар был настолько мощным, что корейское авто выбросило с дороги. Машину разворотило.

— В результате ДТП травмы получили 60-летний водитель «Акцента» и его пассажирки в возрасте 54 и 32 лет, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавших доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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