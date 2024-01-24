В Батайске водитель «Лады» устроил ДТП с тремя пострадавшими

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Батайске произошла авария, в которой пострадали три человека. ДТП случилось 23 января около 13:00.В тот день 47-летний мужчина за рулем «Лады Ларгус» ехал по улице Кооперативной. На перекрестке с Ленина он не уступил дорогу «Хендай Акценту» и на полном ходу врезался в него.Удар был настолько мощным, что корейское авто выбросило с дороги. Машину разворотило.— В результате ДТП травмы получили 60-летний водитель «Акцента» и его пассажирки в возрасте 54 и 32 лет, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавших доставили в больницу.