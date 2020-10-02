В Батайске таксист сбил пешехода
В Батайске водитель такси сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Происшествие случилось около часа ночи 4 октября на улице Светлой, сообщает battime.
По предварительной информации, 36-летний мужчина за рулем автомобиля Рено Логан отвозил пассажиров домой. Когда таксист проезжал мимо остановки, из-за нее вышел мужчина и попытался перебежать проезжую часть. Шофер не успел остановиться и сбил 37-летнего пешехода.
В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу с травмами.