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В Батайске разыскивают 42-летнего мужчину

В Батайске разыскивают 42-летнего мужчину
В Батайске без вести пропал 42-летний отец двоих детей – Максим Новиков. Мужчина не выходит на связь уже шестые сутки.

Семья пыталась разыскать мужа и отца своими силами. Но поиски не дали результатов. Тогда жена Максима, Ольга, обратилась в полицию.

Пропавший худощавого телосложения, высокий. Во что мужчина был одет, когда ушел из дома 14 июня, родные не знают. Если вам что-либо известно о местонахождении Максима Новикова, сообщите по телефону: 8-918-560-21-37.

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