В Батайске разыскивают 42-летнего мужчину

В Батайске без вести пропал 42-летний отец двоих детей – Максим Новиков. Мужчина не выходит на связь уже шестые сутки.Семья пыталась разыскать мужа и отца своими силами. Но поиски не дали результатов. Тогда жена Максима, Ольга, обратилась в полицию.Пропавший худощавого телосложения, высокий. Во что мужчина был одет, когда ушел из дома 14 июня, родные не знают. Если вам что-либо известно о местонахождении Максима Новикова, сообщите по телефону: 8-918-560-21-37.