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В Батайске разыскивают без вести пропавшего 43-летнего мужчину

В Батайске разыскивают без вести пропавшего 43-летнего мужчину
В Батайске третьи сутки разыскивают без вести пропавшего Александра Мотренко. С 8 апреля он не выходит на связь.
Обеспокоенные родственники 43-летнего мужчины уже обратились в полицию. К поиску Александра подключились и волонтеры.

Судя по ориентировке, он худощавый, кареглазый, рост – 165 сантиметров, волосы темные, с сединой. Был одет в черные куртку, футболку и спортивные брюки, светло-синюю джинсовую кепку и темно-синие кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Мотренко, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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