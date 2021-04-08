В Батайске разыскивают без вести пропавшего 43-летнего мужчину

В Батайске третьи сутки разыскивают без вести пропавшего Александра Мотренко. С 8 апреля он не выходит на связь.Обеспокоенные родственники 43-летнего мужчины уже обратились в полицию. К поиску Александра подключились и волонтеры.Судя по ориентировке, он худощавый, кареглазый, рост – 165 сантиметров, волосы темные, с сединой. Был одет в черные куртку, футболку и спортивные брюки, светло-синюю джинсовую кепку и темно-синие кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Мотренко, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.