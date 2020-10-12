Пожарный поезд привлекли к тушению цеха по переработке полимерных материалов в Батайске
В Батайске к тушению цеха по переработке полимерных материалов привлекли пожарный поезд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Площадь горения увеличилась с 400 до 900 квадратных метров (30 на 30 метров).
Общая площадь полыхающего цеха – 40 на 60 метров, то есть огнем охвачено практически все здание. Произошло обрушение. На месте работают 77 спасателей на 22 единицах техники.
Около половины девятого утра пожар, бушующий по повышенному третьему рангу сложности, удалось локализовать. Обстановка уточняется.