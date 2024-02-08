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В Батайске полыхает двухэтажный частный дом. Происшествие случилось 7 февраля около 23:30.По словам очевидцев, пламя вспыхнуло на улице Московской, 39а. Стихия охватила крышу и второй этаж строения. Кровля дома постепенно рушится. На место ЧП приехали полицейские, сотрудники «скорой» и пожарные. Спасатели пытаются потушить огонь, однако ситуацию осложняет сильный ветер.В ГУ МЧС по Ростовской области не давали никаких официальных комментариев о произошедшем., что в Азове 7 февраля произошел крупный пожар в трехэтажном здании. Площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров.