В Батайске подросток на иномарке спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Батайске 16-летний подросток попал в ДТП – пострадали четыре человека, включая трехлетнего ребенка. Авария произошла 1 мая около 17:30 на улице Ленинградской, 132.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали, что парень с 15-летним другом ехали на «Шевроле Ланос» по городу. На перекрестке подросток потерял управление и врезался в «Мазда 6».В результате, пострадали водитель и пассажир «Шевроле», а также два пассажира «Мазды» – 33-летняя женщина и трехлетний мальчик.– На месте происшествия работает следственно оперативная группа отдела полиции. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, – добавили в ведомстве.