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В Батайске подросток на иномарке спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Батайске подросток на иномарке спровоцировал ДТП с пострадавшими
В Батайске 16-летний подросток попал в ДТП – пострадали четыре человека, включая трехлетнего ребенка. Авария произошла 1 мая около 17:30 на улице Ленинградской, 132.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали, что парень с 15-летним другом ехали на «Шевроле Ланос» по городу. На перекрестке подросток потерял управление и врезался в «Мазда 6».

В результате, пострадали водитель и пассажир «Шевроле», а также два пассажира «Мазды» – 33-летняя женщина и трехлетний мальчик.

– На месте происшествия работает следственно оперативная группа отдела полиции. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, – добавили в ведомстве.

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