В Батайске пьяный автомобилист протаранил две машины и врезался в дерево: видео

Фото/видео: инстаграм rostov_roads.

В Батайске мужчина на иномарке врезался в дерево. Авария произошла днем 27 января в ДНТ «Донская Чаша».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 44-летний мужчина сел за руль «Хендай Акцент» пьяным. В районе дома № 263 на улице Персиковой он врезался в дерево. От сильного удара у иномарки разбилось лобовое стекло, а капот сильно деформировался.Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео после ДТП. По их словам, перед деревом автомобилист врезался в две машины.- Сначала догнал «Ладу Приору», потом меня на «четверке» и врезался в дерево, - говорит один из свидетелей. - Теперь вот спит.В ведомстве уточнили, что авария обошлась без пострадавших. А мужчина, вероятно, действительно уснул за рулем после ДТП.Оказалось, что водитель был пьян. Транспорт отправили на штрафстоянку, а на водителя завели административное дело по статье «Управление т. с. в состоянии алкогольного опьянения». Ему грозят лишение прав до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей.