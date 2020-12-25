В Батайске «Нива» после ДТП влетела в жилой дом
В Батайске водитель «Нивы» врезался в частный дом после столкновения с иномаркой. Происшествие случилось на улице Рыбной, 90 утром 29 декабря.
Водитель автомобиля «Киа» не уступил дорогу «Ниве», сообщает Battime.ru. Машины столкнулись. От сильного удара отечественное авто отбросило в сторону - прямо в кирпичную стену жилого дома. Транспорт снес газовую трубу и повредил кладку.
В результате аварии у иномарки помялось правое переднее крыло. К счастью, обошлось без пострадавших.