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На Дону неизвестный вилами изрешетил собаку

На Дону неизвестный вилами изрешетил собаку
В Ростовской области неизвестный нанес собаке около 40 ударов вилами. Очередной случай проявления жестокости к животным произошел 24 декабря в селе Кагальник. Об этом в социальных сетях рассказала неравнодушная местная жительница, которая вступилась за бедняжку.

По словам женщины, живодер с сельхозорудием набросился на четвероногого в районе дома № 27 на улице Кирова. Сельчанка прибежала на скулеж собаки. Перед ее глазами предстала ужасающая картина: неизвестный наносил удары вилами по едва живому псу. Увидев женщину, он заявил, что собака якобы покусала его кроликов. Однако причина такой жестокости не интересовала невольную свидетельницу. Она пригрозила полицией, и негодяй бросился бежать.

Женщина отнесла домой раненое животное и обработала увечья. Затем отвезла пострадавшую в ближайшую ветеринарную клинику. На теле собаки насчитали около 40 ран.

- Она как решето! - ужасается спасительница. - Я это не оставлю так просто! Есть заключения ветврачей, свидетели, осталось только написать заявление в полицию.

Собака находится в тяжелом состоянии. Остается надеяться, что бедняге удастся выжить.
Фото: соцсети.
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