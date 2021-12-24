На Дону неизвестный вилами изрешетил собаку

Фото: соцсети.

В Ростовской области неизвестный нанес собаке около 40 ударов вилами. Очередной случай проявления жестокости к животным произошел 24 декабря в селе Кагальник. Об этом в социальных сетях рассказала неравнодушная местная жительница, которая вступилась за бедняжку.По словам женщины, живодер с сельхозорудием набросился на четвероногого в районе дома № 27 на улице Кирова. Сельчанка прибежала на скулеж собаки. Перед ее глазами предстала ужасающая картина: неизвестный наносил удары вилами по едва живому псу. Увидев женщину, он заявил, что собака якобы покусала его кроликов. Однако причина такой жестокости не интересовала невольную свидетельницу. Она пригрозила полицией, и негодяй бросился бежать.Женщина отнесла домой раненое животное и обработала увечья. Затем отвезла пострадавшую в ближайшую ветеринарную клинику. На теле собаки насчитали около 40 ран.- Она как решето! - ужасается спасительница. - Я это не оставлю так просто! Есть заключения ветврачей, свидетели, осталось только написать заявление в полицию.Собака находится в тяжелом состоянии. Остается надеяться, что бедняге удастся выжить.