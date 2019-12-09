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В Батайске на улице обнаружили труп мужчины

В Батайске на улице обнаружили труп мужчины
Труп обнаружили на улице в Батайске Ростовской области. Днём 11 декабря прохожие позвонили в полицию и сообщили, что на улице Максима Горького лежит мужчина, который не подаёт признаков жизни. Его нашли на тротуаре возле дома № 590, между забором и припаркованной машиной, сообщает «Батайское время».

В следственном отделе отметили, что кончина мужчины не носит криминальный характер. На его теле не обнаружили следов насильственной смерти. Сейчас эксперты устанавливают точные причины произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

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