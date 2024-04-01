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В Батайске на улице Ленина произошло ДТП с «перевертышем»

В Батайске на улице Ленина произошло ДТП с «перевертышем»
В Батайске Ростовской области произошло ДТП с «перевертышем». Авария произошла 31 марта на Ленина.

Как сообщают очевидцы, женщина за рулем каршеринга двигалась по улице Октябрьской. Она не пропустила на дороге попутный автомобиль. На большой скорости машины столкнулись. Удар был настолько сильный, что транспорт опрокинулся на крышу. В салоне автомобиля находилась семья с ребенком.

К счастью, трагедии удалось избежать. Участники ДТП отделались легкими ушибами.
Фото: Соцсети.
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