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В Ростове на Ленина водитель «Мерседеса» попал в ДТП с «перевертышем»

В Ростове на Ленина водитель «Мерседеса» попал в ДТП с «перевертышем»
В Ростове произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось днем 24 февраля на проспекте Ленина, 233.

По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» ехал по проспекту Ленина. Недалеко от пересечения с Аэрофлотским переулком он не справился с управлением. Легковушка на полном ходу опрокинулась вверх колесами. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, ремонт влетит владельцу в копеечку. У машины побиты стекла, поцарапан корпус, а в некоторых местах металл и вовсе смят.

К счастью, сам водитель не пострадал: в списках раненых УГИБДД по Ростовской области он не значится. Вероятно, отделался ушибами и испугом.
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
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