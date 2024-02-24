В Ростове на Ленина водитель «Мерседеса» попал в ДТП с «перевертышем»

Фото: соцсети (тг Ростов Главный).

В Ростове произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось днем 24 февраля на проспекте Ленина, 233.По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» ехал по проспекту Ленина. Недалеко от пересечения с Аэрофлотским переулком он не справился с управлением. Легковушка на полном ходу опрокинулась вверх колесами. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, ремонт влетит владельцу в копеечку. У машины побиты стекла, поцарапан корпус, а в некоторых местах металл и вовсе смят.К счастью, сам водитель не пострадал: в списках раненых УГИБДД по Ростовской области он не значится. Вероятно, отделался ушибами и испугом.