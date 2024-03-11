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На трассе в Ростовской области произошла авария с «перевертышем»

На трассе в Ростовской области произошла авария с «перевертышем»
В Ростовской области автомобиль перевернулся после ДТП. Авария произошла 11 марта на трассе Ростов — Таганрог.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях. По их словам, легковушка столкнулась с фурой. Удар был настолько сильным, что легковой транспорт отбросило в сторону. На фото видно, что машина завалилась на крышу, колесами вверх.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ДТП не было зарегистрировано. Вероятно, водитель чудом остался цел.
Фото: соцсети.
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