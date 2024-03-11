На трассе в Ростовской области произошла авария с «перевертышем»

Фото: соцсети.

В Ростовской области автомобиль перевернулся после ДТП. Авария произошла 11 марта на трассе Ростов — Таганрог.Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях. По их словам, легковушка столкнулась с фурой. Удар был настолько сильным, что легковой транспорт отбросило в сторону. На фото видно, что машина завалилась на крышу, колесами вверх.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ДТП не было зарегистрировано. Вероятно, водитель чудом остался цел.