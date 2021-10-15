В Батайске мать с дочерью пострадали в столкновении с иномаркой

В Батайске столкнулись две иномарки, пострадали 38-летняя женщина, ее дочь-подросток и еще одна девочка. Происшествие случилось 17 октября на перекрестке Рыбный – Московская, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Авария произошла из-за того, что автомобилистка на «Хендай Солярис» на перекрестке не уступила дорогу «Лексусу-250», который двигался по главной.В результате пострадали женщина-водитель «Соляриса» и две 14-летние дочери, одна из которых – ее дочь.