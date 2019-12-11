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В Батайске «Лада» столкнулась с «Мерседесом» и перевернулась

В Батайске «Лада» столкнулась с «Мерседесом» и перевернулась
В Батайске «Лада» столкнулась с «Мерседесом» и перевернулась. ДТП произошло на улице Октябрьской 12 декабря около 21 часа. О происшествии сообщает Battime.

Известно, что авария случилась на пересечении Октябрьской и улицы К. Цеткин. Столкнувшись с «Мерседесом», автомобиль «Лада Ларгус» съехал в кювет. Здесь машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал мужчина, находившийся за рулем «Лады». По предварительной информации, у него зафиксировали травму позвоночника и госпитализировали. Водитель «Мерседеса» получил незначительные повреждения.

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