В Батайске «Лада» столкнулась с «Мерседесом» и перевернулась



В Батайске «Лада» столкнулась с «Мерседесом» и перевернулась. ДТП произошло на улице Октябрьской 12 декабря около 21 часа. О происшествии сообщает Battime.



Известно, что авария случилась на пересечении Октябрьской и улицы К. Цеткин. Столкнувшись с «Мерседесом», автомобиль «Лада Ларгус» съехал в кювет. Здесь машина перевернулась.



В результате ДТП пострадал мужчина, находившийся за рулем «Лады». По предварительной информации, у него зафиксировали травму позвоночника и госпитализировали. Водитель «Мерседеса» получил незначительные повреждения.



