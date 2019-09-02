В Батайске грабитель, спасаясь от погони, спрятался в церкви



Фото: temples.ru

В Батайске грабитель пытался скрыться в храме, убегая от погони. Подозреваемого задержали в церкви Иоанна Русского, в районе Авиагородка.



Ограбление произошло утром 4 сентября. Мужчина напал на девочку, которая шла в школу. Грабитель забрал у нее сумку с телефоном и сбежал. Его заметили случайные прохожие. Свидетели ограбления стали преследовать налётчика.



На пути убегающему грабителю попалась церковь. Недолго думая, мужчина пролез под забором и юркнул в открытую дверь. В этот момент в храме находились несколько человек. Но прихожане не обратили внимания на появившегося человека. Он прошёл в помещение и присел на лавочку. Так он просидел какое-то время, пока его не обнаружили свидетели ограбления.



Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого в грабеже и доставили в отдел.