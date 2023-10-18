В Батайске две пассажирки подрались в автобусе № 212

Фото: Ростов ру.

Две жительницы Батайска устроили потасовку в общественном транспорте. Пассажирки подрались в автобусе № 212 утром 18 октября. Об этом потерпевшая в драке рассказала в соцсетях.Начавшая конфликт женщина вела себя неуважительно с самого входа в автобус — она расталкивала стоящих на пути людей, а затем и вовсе зажала телом руку девушки. Та попыталась сообщить женщине, что не может пошевелить конечностью, но наглая пассажирка никак не реагировала на вежливые просьбы. Чтобы добиться реакции, пострадавшая стала выдергивать руку силой. Тогда женщина развернулась и ударила ее по лицу.Сначала девушка была в шоке, однако, придя в себя, ответила обидчице взаимным ударом. После этого пассажирки вступили в открытую драку. Развязавшая конфликт женщина стала вырывать волосы на голове соперницы и яростно бить ее по лицу, оставляя красные царапины. Чтобы заставить ее остановиться, к агрессивному спору пришлось присоединиться остальным пассажирам.Терпеть физические издевательства пострадавшая не планирует. Она уже зафиксировала побои и написала на женщину заявление в полицию. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, правоохранители уже начали разбираться в произошедшем.