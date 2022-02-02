Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Азовском районе пассажирский поезд переехал фуру

В Азовском районе пассажирский поезд переехал фуру
В Азовском районе Ростовской области грузовик попал под пассажирский поезд. ДТП случилось в ночь на 4 февраля на 1 383-м километре железнодорожного переезда у хутора Еремеевка.

По предварительной информации, 40-летний водитель большегруза «Даф» ехал из Азербайджана к Азовскому таможенному терминалу. В районе 21-го километра автодороги Азов - село Самарское он проскочил на красный сигнал светофора через ж/д пути. Однако прицеп не успел достичь другой стороны переезда. Пассажирский поезд Москва - Симферополь снес часть фуры. От удара полуприцеп отлетел в электроопорную сеть, из-за чего опора упала на пути.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в аварии никто не пострадал. Однако железнодорожное сообщение из Москвы перекрыли до 7 часов. Утром последствия ДТП ликвидировали, и движение автомобилей и поездов возобновилось.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.