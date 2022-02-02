В Азовском районе пассажирский поезд переехал фуру

Фото: Rostov.ru.

В Азовском районе Ростовской области грузовик попал под пассажирский поезд. ДТП случилось в ночь на 4 февраля на 1 383-м километре железнодорожного переезда у хутора Еремеевка.По предварительной информации, 40-летний водитель большегруза «Даф» ехал из Азербайджана к Азовскому таможенному терминалу. В районе 21-го километра автодороги Азов - село Самарское он проскочил на красный сигнал светофора через ж/д пути. Однако прицеп не успел достичь другой стороны переезда. Пассажирский поезд Москва - Симферополь снес часть фуры. От удара полуприцеп отлетел в электроопорную сеть, из-за чего опора упала на пути.По информации УГИБДД по Ростовской области, в аварии никто не пострадал. Однако железнодорожное сообщение из Москвы перекрыли до 7 часов. Утром последствия ДТП ликвидировали, и движение автомобилей и поездов возобновилось.