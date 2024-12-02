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В Ростовской области из-за обогревателя дотла сгорел частный дом

В Ростовской области из-за обогревателя дотла сгорел частный дом

В Ростовской области полностью сгорел частный дом. Происшествие произошло 1 декабря в Аксайском районе. Обогреватель работал без остановки более 15 часов, из-за чего произошла перегрузка электросети и начался пожар.

На улице 33-я Линия загорелся частный дом. На место происшествия прибыли десять пожарных и три автоцистерны.

- В результате данного происшествия никто не пострадал, - сообщили в МЧС России по Аксайскому району.

По предварительным данным, пожар начался из-за обогревателя. Прибор работал без присмотра более 15 часов. В результате произошел сбой и начался пожар.
Фото: МЧС России по Аксайскому району.
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