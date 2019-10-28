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В Азове 65-летний велосипедист получил травмы в ДТП

В Азове 65-летний велосипедист получил травмы в ДТП
В дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области пострадал пенсионер. Инцидент случился около 8 часов 30 октября.

По улице Осипенко ехал 48-летний водитель за рулём «Опеля Астра». Возле дома № 33 он выехал на перекрёсток, не пропустив 65-летнего мужчину на велосипеде. Иномарка сбила пенсионера.

Он получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

- По факту ДТП проводится проверка, - добавили в ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

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