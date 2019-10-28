В Азове 65-летний велосипедист получил травмы в ДТП



В дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области пострадал пенсионер. Инцидент случился около 8 часов 30 октября.



По улице Осипенко ехал 48-летний водитель за рулём «Опеля Астра». Возле дома № 33 он выехал на перекрёсток, не пропустив 65-летнего мужчину на велосипеде. Иномарка сбила пенсионера.



Он получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.



- По факту ДТП проводится проверка, - добавили в ОГИБДД МО МВД России «Азовский».