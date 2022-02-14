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В Азове 21-летняя девушка попала в больницу после ДТП с иномаркой

В Азове 21-летняя девушка попала в больницу после ДТП с иномаркой

В Азове 21-летнюю девушку с травмами доставили в больницу после аварии. Два автомобиля столкнулись на улице Привокзальной вечером 15 февраля.

Предварительно известно, что 24-летний парень за рулем «Фольксвагена Поло» на одном из перекрестков не уступил дорогу «Ладе Приоре». В результате машины столкнулись. За рулем отечественного авто находился 18-летний горожанин.

В региональном УГИБДД сообщили, что в аварии пострадала пассажирка «Приоры». Ее с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД
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