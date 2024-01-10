В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась фура

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся грузовик. Происшествие случилось 10 января около 18:30.Водитель фуры ехал по федеральной автодороге в сторону Москвы. Рядом хутором Ленина (Миллеровский район) он потерял управление. Многотонная машина протаранила еще два большегруза. Одно из транспортных средств не устояло на колесах и опрокинулось.Фура перекрыла проезжую часть в сторону Воронежской области. По данным на 21:20, пробка растянулась примерно на восемь километров.В региональном управлении ГИБДД пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.