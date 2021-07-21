У торгового центра в Ростове сгорел кроссовер

У торгового центра в Ростове-на-Дону сгорел кроссовер. Возгорание «Ниссана – Кашкай» произошло днем 23 июля на улице Красноармейской.На парковке ТЦ «Большой» внезапно вспыхнула иномарка. Языки пламени за несколько секунд окутали капот машины. Прохожие вызвали к месту происшествия спасателей.В ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что к тушению привлекали две автоцистерны. ЧП обошлось без жертв.Не исключено, что владельцу машины предстоит дорогостоящий ремонт, ведь огонь мог повредить двигатель и другие детали.