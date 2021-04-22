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В Волгодонске сгорел кроссовер

В Волгодонске сгорел кроссовер

В Волгодонске сгорел кроссовер. Происшествие случилось 24 апреля около 18:00 на проспекте Курчатова.

Как сообщает портал DonDay.ru, в начале из-под капота автомобиля марки «Тойота Рав 4» пошел дым, а спустя несколько минут появился огонь. Очевидцы сразу же вызвали на помощь бригаду пожарных. Пламя охватило переднюю часть машины и распространилось на один квадратный метр.

Спасатели потушили иномарку за несколько минут. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получила лишь машина, которой для восстановления потребуется дорогостоящий ремонт.

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