Труп человека нашли во время пожара в пятиэтажке в центре Ростова

В Ростове при пожаре нашли труп человека. Происшествие случилось вечером 1 мая на улице Седова, 16.Квартира в доме горела на площади 30 квадратных метров. Когда на место приехали спасатели, они нашли труп человека. Чтобы ликвидировать возгорание без риска для других жильцов, их пришлось эвакуировать.15 человек стояли на улице и ждали, пока огнеборцы справятся с пожаром.- В тушении принимали участие 29 человек и 10 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.В настоящее время устанавливают пол и личность погибшего.