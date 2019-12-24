Трое погибли в ДТП на трассе Ростов - Семикаракорск



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В Ростовской области три человека погибли в результате аварии. Ещё один получил травмы. Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 декабря около 16:30.



По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2112» не уступил дорогу «БМВ», из-за чего автомобили столкнулись.



В результате ДТП погибли водитель и два пассажира ВАЗа, ещё один человек получил травмы. Их возраст уточняется.



- Все подробности устанавливают, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.