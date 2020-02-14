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В Цимлянске «лоб в лоб» столкнулись два ВАЗа

В Цимлянске «лоб в лоб» столкнулись два ВАЗа
В городе Цимлянске в аварии пострадали два человека. ДТП произошло на улице Московской 18 февраля.

По предварительным данным, 27-летний водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2109», ехавшим навстречу.
- В ДТП пострадали 20-летний пассажир «четырнадцатой» и 32-летний водитель «девяносто девятой», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Они были доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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