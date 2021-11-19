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Три человека погибли в массовом ДТП в Таганроге

Три человека погибли в массовом ДТП в Таганроге
В Таганроге в массовом ДТП с участием грузовика погибли три человека. Авария произошла днем 21 ноября на Николаевском шоссе.

По предварительной информации, 70-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на «встречку», где лоб в лоб врезался в фуру ДАФ. После столкновения легковушку отбросило на «Ладу», которой управлял 53-летний мужчина.

- В результате аварии погибли водитель ВАЗа, его пассажирка и 14-летний мальчик, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Мой Таганрог
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