Три человека погибли в массовом ДТП в Таганроге

Фото: Мой Таганрог

В Таганроге в массовом ДТП с участием грузовика погибли три человека. Авария произошла днем 21 ноября на Николаевском шоссе.По предварительной информации, 70-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на «встречку», где лоб в лоб врезался в фуру ДАФ. После столкновения легковушку отбросило на «Ладу», которой управлял 53-летний мужчина.- В результате аварии погибли водитель ВАЗа, его пассажирка и 14-летний мальчик, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.