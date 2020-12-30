На трассе в Ростовской области два человека погибли в массовом ДТП

Массовое ДТП случилось ночью 4 января на трассе М-4 «Дон». Авария произошла на 794-м километре автодороги.По информации УГИБДД по Ростовской области, 35-летний водитель управлял УАЗ «Патриот» в подвыпившем состоянии. Предположительно, около двух часов ночи он выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Форд Фокус». Иномарку по инерции отбросило на проезжающие рядом «Тойоту» и «Опель».На месте ДТП от полученных травм скончались 34-летние водитель и пассажирка «Форда». Семилетняя дочь погибшей женщины пострадала в аварии и была госпитализирована.