В Ростовской области нашли трупы матери и ребенка, пропавших 6 лет назад

В Ростовской области нашли тела матери и ребенка, которые без вести пропали 6 лет назад. Трупы обнаружили 19 января в Усть-Донецком районе.Информация об обнаружении тел Натальи Семеновой и ее сына Ярослава появилась в соцсетях 22 января. Собственный источник подтвердил ее. Якобы молодая мама с ребенком пропали еще зимой 2015 года. Как оказалось, они стали жертвами преступления.Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства и мотив убийства матери с маленьким сыном.