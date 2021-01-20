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В Ростовской области нашли трупы матери и ребенка, пропавших 6 лет назад

В Ростовской области нашли трупы матери и ребенка, пропавших 6 лет назад
В Ростовской области нашли тела матери и ребенка, которые без вести пропали 6 лет назад. Трупы обнаружили 19 января в Усть-Донецком районе.

Информация об обнаружении тел Натальи Семеновой и ее сына Ярослава появилась в соцсетях 22 января. Собственный источник подтвердил ее. Якобы молодая мама с ребенком пропали еще зимой 2015 года. Как оказалось, они стали жертвами преступления.

Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства и мотив убийства матери с маленьким сыном.

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