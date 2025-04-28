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Завораживающие кадры выжигания сухостоя в Ростове: фоторепортаж

Завораживающие кадры выжигания сухостоя в Ростове: фоторепортаж
В Ростове-на-Дону прошли плановые выжигания сухостоя, которые вызвали беспокойство у горожан. Завораживающими кадрами ростовчане поделились в социальных сетях. 

Днем многие жители заметили густой столб дыма, поднимающийся над городом на десятки километров. Это зрелище напомнило им извержение вулкана.

Апокалиптический вид был не только в центре города, но и на улице Береговой, а также на старом автовокзале и в соседних городах.

Выяснилось, что выжигание проводилось на левом берегу и было частью мер по предотвращению ландшафтных пожаров. Это было последнее плановое выжигание в текущем сезоне, и оно произвело яркое впечатление на горожан.

С 30 апреля в Ростовской области вводится особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы и сухую траву на всей территории региона.

Режим будет действовать до октября 2025 года.
Фото: соцсети
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