В Ростове состоялся первый турнир по боксу, посвященный герою Великой Отечественной войны Алексею Бересту

— Бокс — это не просто искусство, а тот вид спорта, который прокачивает внутренний стержень и силу духа. Каждый из юных спортсменов продемонстрировал все свои способности, и я уверен, что турнир станет успешным этапом их яркой спортивной карьеры, — поделился глава города.

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В Ростове прошел первый открытый городской турнир по боксу, посвященный памяти советского офицера, героя Великой Отечественной войны Алексея Прокофьевича Береста. На торжественной церемонии открытия выступили глава города Александр Скрябин, президент Федерации бокса Ростова Дмитрий Павлюченко, спортсмены и болельщики.Этот турнир особенно важен, потому что проходит в год 80-летия Победы. Наши ветераны — пример мужества, стойкости и воли. Мы каждый день доказываем, что достойны быть их наследниками.В турнире собрались около 150 боксеров в возрастных категориях 11-12 и 13-14 лет. Ростов-на-Дону стал площадкой для юных талантов из Краснодарского края, Луганской Народной Республики и городов Ростовской области.По итогам проведенных боев судейская коллегия определила победителей и призеров соревнований.Ростовчане приняли участие в 79 финальных боях, одержав в них 42 победы.В каждой возрастной группе спортсмены были награждены в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе».