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Валерий Карпин сказал, что его жизнь изменилась к лучшему после ухода из «Ростова»

Валерий Карпин сказал, что его жизнь изменилась к лучшему после ухода из «Ростова»
Валерий Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из ФК «Ростов». Специалист покинул команду после зимних сборов.

- Жизнь изменилась в лучшую сторону. Занимаюсь офисными делами: подготовка сборов, разбираюсь с молодежным футболом. Вечером после работы в РФС теперь не нужно разбирать и готовить тренировку «Ростова», — приводит слова Валерия Карпина издание Sport 24.

Под руководством Валерия Карпина донской клуб провел 229 официальных матчей, в которых одержал 97 побед, 53 раза сыграл вничью и потерпел 79 поражений.
Фото: РФС
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