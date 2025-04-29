Валерий Карпин сказал, что его жизнь изменилась к лучшему после ухода из «Ростова»

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Валерий Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из ФК «Ростов». Специалист покинул команду после зимних сборов.- Жизнь изменилась в лучшую сторону. Занимаюсь офисными делами: подготовка сборов, разбираюсь с молодежным футболом. Вечером после работы в РФС теперь не нужно разбирать и готовить тренировку «Ростова», — приводит слова Валерия Карпина издание Sport 24.Под руководством Валерия Карпина донской клуб провел 229 официальных матчей, в которых одержал 97 побед, 53 раза сыграл вничью и потерпел 79 поражений.