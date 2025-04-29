На Дону для школьников провели учебно-тренировочные сборы по турподготовке при поддержке Общественной палаты

Фото: Общественная палата

В Ростовской области прошли учебно-тренировочные сборы для школьников по туристической подготовке в рамках проекта «Безопасное детство». Мероприятие проходило с 22 по 26 апреля.Организаторами выступили региональная молодежная организация «Союз молодежи и добровольцев Дона» при поддержке Общественной палаты Ростовской области, Агентства развития гражданских инициатив, ДГТУ, студенческого корпуса спасателей, движения «Школа безопасности» и Совета Отцов школы № 44 Ростова-на-Дону.За пять дней до начала сборов волонтеры РРМОО «Союз молодежи и добровольцев Дона» подготовили учебные зоны. Они натянули веревочные конструкции, расчистили лесополосу, организовали места для приготовления и приема пищи, привели территорию в порядок и установили палаточный лагерь.Школьники приехали в лагерь 22 апреля. Они прибыли из разных городов и районов Ростовской области, а также из новых территорий. Пять дней дети совершенствовали свои навыки в туризме. Они преодолевали веревочные полосы препятствий, ходили по скалам, участвовали в командных веревочных курсах, учились вязать узлы и работать с альпинистским снаряжением. Школьникам рассказали, как оказывать первую помощь в полевых условиях и транспортировать пострадавших. Полученные знания они закрепляли на тренажерах и в решении практических задач.— Эти сборы не только дают подросткам важные навыки туристической подготовки и оказания первой помощи, но и воспитывают в них чувство ответственности, взаимовыручки и командного духа. Уверен, что полученные знания и опыт пригодятся ребятам в жизни и сделают их более уверенными в своих силах, — отметил заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, — организатор мероприятия Роман КарасевПроект «Безопасное детство» направлен на то, чтобы школьники научились безопасно вести себя на природе и в городской среде, а также сформировали активную гражданскую позицию.