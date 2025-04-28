Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на семи объектах досрочно завершили ремонт дорог

В Ростове на семи объектах досрочно завершили ремонт дорог
В Ростове-на-Дону в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» был проведён ремонт участков дорог. О ходе работ рассказал глава города Александр Скрябин.

Ремонт раньше намеченных сроков завершили на семи участках: на улице Советской, улице Миронова, улице Каяни, улице Капустина, улице Верещагина, бульваре Комарова (северная сторона), а также в переулке Ашхабадском.

- Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируем отремонтировать 37 дорожных объектов в нашем Ростове-на-Дону, - сообщил Александр Скрябин.


В рамках данного национального проекта в Ростове-на-Дону продолжается обновление улицы Вавилова.

Проект включает в себя не только расширение дороги с двух до четырёх полос на почти 3,5-километровом участке, но и создание транспортной развязки на пересечении с улицами Особенной и Королёва. Кроме того, были перенесены все коммуникации, построены подпорные стены и путепроводы.
Фото: городская администрация
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.