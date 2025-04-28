В Ростове на семи объектах досрочно завершили ремонт дорог

- Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируем отремонтировать 37 дорожных объектов в нашем Ростове-на-Дону, - сообщил Александр Скрябин.

Фото: городская администрация

В Ростове-на-Дону в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» был проведён ремонт участков дорог. О ходе работ рассказал глава города Александр Скрябин.Ремонт раньше намеченных сроков завершили на семи участках: на улице Советской, улице Миронова, улице Каяни, улице Капустина, улице Верещагина, бульваре Комарова (северная сторона), а также в переулке Ашхабадском.В рамках данного национального проекта в Ростове-на-Дону продолжается обновление улицы Вавилова.Проект включает в себя не только расширение дороги с двух до четырёх полос на почти 3,5-километровом участке, но и создание транспортной развязки на пересечении с улицами Особенной и Королёва. Кроме того, были перенесены все коммуникации, построены подпорные стены и путепроводы.