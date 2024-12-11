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Таганрог был атакован шестью дальнобойными ракетами ATACMS

Таганрог был атакован шестью дальнобойными ракетами ATACMS
Ростовская область попала под массированную ракетную атаку. ЧП произошло утром 11 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации Минобороны РФ, шесть баллистических ракет ATACMS запустили по военному аэродрому Таганрога. Две из них сбили боевым расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Остальные отклонили средствами РЭБ.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате ЧП повреждение получило промышленное предприятие. На его парковке сгорело 14 автомобилей.
Фото: Ростов.Ру
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