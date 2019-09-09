Суд рассмотрит дело жителя Ростовской области, по ошибке застрелившего приятеля



В Каменский городской суд Ростовской области направлено дело мужчины, который случайно убил знакомого. Сергей Ф. обвиняется в причинении смерти по неосторожности.



Несчастный случай произошёл в июне 2019 года. Вместе с друзьями Сергей отдыхал на природе недалеко от хутора Нижнеясиновского. Компания весело проводила время, не обошлось и без распития алкоголя. Когда веселье достигло своего предела, приятели решили попалить в воздух из ружей. Когда мужчина перезаряжал оружие, его заклинило. Пытаясь закрыть его, Сергей случайно нажал на спусковой крючок. В результате он ранил в бедро своего 38-летнего друга. Потерпевший получил огнестрельное дробовое сквозное ранение. Он потерял много крови.



В прокуратуре Ростовской области рассказали, что в больнице пострадавший скончался. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.