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Суд рассмотрит дело жителя Ростовской области, по ошибке застрелившего приятеля

Суд рассмотрит дело жителя Ростовской области, по ошибке застрелившего приятеля
В Каменский городской суд Ростовской области направлено дело мужчины, который случайно убил знакомого. Сергей Ф. обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Несчастный случай произошёл в июне 2019 года. Вместе с друзьями Сергей отдыхал на природе недалеко от хутора Нижнеясиновского. Компания весело проводила время, не обошлось и без распития алкоголя. Когда веселье достигло своего предела, приятели решили попалить в воздух из ружей. Когда мужчина перезаряжал оружие, его заклинило. Пытаясь закрыть его, Сергей случайно нажал на спусковой крючок. В результате он ранил в бедро своего 38-летнего друга. Потерпевший получил огнестрельное дробовое сквозное ранение. Он потерял много крови.

В прокуратуре Ростовской области рассказали, что в больнице пострадавший скончался. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.

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