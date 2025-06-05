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Старый автомобиль утопили на пляже в Белой Калитве

Старый автомобиль утопили на пляже в Белой Калитве
В Белой Калитве на пляже у подвесного моста утонул старый автомобиль. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях 5 июня.

Отдыхающие заметили странный предмет, выглядывающий из воды. Подойдя ближе, они увидели крышу автомобиля. Люди забеспокоились, что внутри мог быть человек, и вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб выяснили, что в машине никого нет. Как сообщил источник Donday, пострадавших нет.

Специалисты сейчас выясняют, кому принадлежит автомобиль.
Фото: соцсети
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