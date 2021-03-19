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Старушка погибла при пожаре в Ростовской области

Старушка погибла при пожаре в Ростовской области
При пожаре в городе Красный Сулин Ростовской области погибла 81-летняя женщина. Несчастный случай произошел 22 марта, информирует ГУ МЧС по региону.

Пенсионерка жила на улице 26 Бакинских Комиссаров. Была инвалидом 2-й группы, пишет местное издание «Красный Бумер».

Утром 22 марта в в ее доме случилось короткое замыкание электропроводки. Помещение начало гореть. Огонь быстро охватил около 15 квадратов. Пожарные тушили пламя примерно десять минут. После полной ликвидации на месте ЧП обнаружили труп хозяйки.

Фото: «Красный Бумер».

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