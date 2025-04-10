Стала известна предварительная причина пожара в баре-караоке в центре Ростова

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Предварительно установлена причина пожара в караоке-баре в центре Ростова-на-Дону. Информацию предоставили в областном управлении МЧС.Возгорание произошло 10 апреля около 14:00 на Кировском проспекте, 86. Очевидцы вызвали пожарных. На место ЧП прибыли 12 пожарных на 3 машинах. Спасатели быстро потушили огонь. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее пламя успело охватить площадь 5 квадратных метров и уничтожить частично имущество заведения.- Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической розетке, расположенной под барной стойкой, - сообщили представители ведомства.