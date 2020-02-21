Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В ростовском стриптиз-баре «Зажигалка» произошло короткое замыкание

В ростовском стриптиз-баре «Зажигалка» произошло короткое замыкание
Пламя едва не вспыхнуло в ростовском стриптиз-баре «Зажигалка». В заведении произошло замыкание электропроводки.

ЧП случилось в ночь на 25 февраля по адресу: Черепахина, 243. Замыкание проводки привело к задымлению, но возгорания не произошло.

Сотрудников и посетителей заведения оперативно эвакуировали. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на место выезжали четыре пожарных расчёта.
- В результате инцидента никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве.

Ростовчане не смогли не пошутить на эту тему. В соцсетях под новостью появились следующие комментарии: «Зажгли не по-детски!», «Вечеринка с огоньком!», «Неужели у них настолько зажигательные танцы?» и тому подобные.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.