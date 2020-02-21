В ростовском стриптиз-баре «Зажигалка» произошло короткое замыкание



Пламя едва не вспыхнуло в ростовском стриптиз-баре «Зажигалка». В заведении произошло замыкание электропроводки.



ЧП случилось в ночь на 25 февраля по адресу: Черепахина, 243. Замыкание проводки привело к задымлению, но возгорания не произошло.



Сотрудников и посетителей заведения оперативно эвакуировали. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на место выезжали четыре пожарных расчёта.

- В результате инцидента никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве.



Ростовчане не смогли не пошутить на эту тему. В соцсетях под новостью появились следующие комментарии: «Зажгли не по-детски!», «Вечеринка с огоньком!», «Неужели у них настолько зажигательные танцы?» и тому подобные.