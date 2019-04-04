Спилить дерево на Комсомольской площади просит ростовчанин



Житель донской столицы просит спилить опасное дерево на Комсомольской площади. По мнению Дамира Х., покосившийся ствол вот-вот должен рухнуть.



Как рассказал молодой человек, уже несколько лет он наблюдает, как дерево постепенно клонится к земле. От наклона ствол уже задевает линии электропередач, которые в любой момент могут оборваться.

- Каждый день тут гуляют студенты и мамочки с детьми, - рассказывает парень. - Одни обходят этот участок стороной, а другие не боятся и проходят мимо. А дерево в любой момент может упасть.



Дамир не понимает, почему проблемное дерево не могут спилить, ведь оно представляет реальную опасность для жизни ростовчан.