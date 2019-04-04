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Спилить дерево на Комсомольской площади просит ростовчанин

Спилить дерево на Комсомольской площади просит ростовчанин
Житель донской столицы просит спилить опасное дерево на Комсомольской площади. По мнению Дамира Х., покосившийся ствол вот-вот должен рухнуть.

Как рассказал молодой человек, уже несколько лет он наблюдает, как дерево постепенно клонится к земле. От наклона ствол уже задевает линии электропередач, которые в любой момент могут оборваться.
- Каждый день тут гуляют студенты и мамочки с детьми, - рассказывает парень. - Одни обходят этот участок стороной, а другие не боятся и проходят мимо. А дерево в любой момент может упасть.

Дамир не понимает, почему проблемное дерево не могут спилить, ведь оно представляет реальную опасность для жизни ростовчан.

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