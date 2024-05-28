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Смертельное ДТП парализовало движение транспорта в центре Ростова

Смертельное ДТП парализовало движение транспорта в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП, которое унесло жизнь человека. Трагедия случилась 28 мая в районе ДГТУ.

По словам очевидцев, водитель автомобиля ехал по проспекту Михаила Нагибина в сторону Северного. Напротив Братского кладбища дорогу по «зебре» переходил человек. Автомобилист вовремя не остановился и снес его. От полученных травм пешеход скончался.

- На месте находятся полицейские и сотрудники «скорой», - сообщают ростовчане. - Тело накрыли, с площади Гагарина собирается затор.

По данным на 14:30, протяженность пробки составляет более километра. ДТП парализовало движение на улице Текучева и Ворошиловском проспекте.

В УГИБДД по Ростовской области пока не давали никаких комментариев.
Фото: Яндекс.Карты
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