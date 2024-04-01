Фото: Ростов ру

В центре Ростова движение парализовало массовое ДТП. Около 12:30 на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского проспекта произошла жесткая авария.По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись не менее трех автомобилей и троллейбус. От удара один автомобиль перевернулся на крышу. Проезжая часть была заблокирована разбитым автомобилем.На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасательные службы и машины скорой помощи.По данным на 12:50, пробка на Большой Садовой улице тянется в обоих направлениях от музыкального театра до парка имени Максима Горького. На проспекте Ворошиловском десятки водителей стоят от моста до здания Ростовского государственного экономического университета.В региональном ГИБДД пока не дают комментариев. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.