В центре Ростова движение парализовало массовое ДТП
В центре Ростова движение парализовало массовое ДТП. Около 12:30 на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского проспекта произошла жесткая авария.
По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись не менее трех автомобилей и троллейбус. От удара один автомобиль перевернулся на крышу. Проезжая часть была заблокирована разбитым автомобилем.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасательные службы и машины скорой помощи.
По данным на 12:50, пробка на Большой Садовой улице тянется в обоих направлениях от музыкального театра до парка имени Максима Горького. На проспекте Ворошиловском десятки водителей стоят от моста до здания Ростовского государственного экономического университета.
В региональном ГИБДД пока не дают комментариев. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.