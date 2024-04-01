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В центре Ростова движение парализовало массовое ДТП

В центре Ростова движение парализовало массовое ДТП
В центре Ростова движение парализовало массовое ДТП. Около 12:30 на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского проспекта произошла жесткая авария.

По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись не менее трех автомобилей и троллейбус. От удара один автомобиль перевернулся на крышу. Проезжая часть была заблокирована разбитым автомобилем.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасательные службы и машины скорой помощи.

По данным на 12:50, пробка на Большой Садовой улице тянется в обоих направлениях от музыкального театра до парка имени Максима Горького. На проспекте Ворошиловском десятки водителей стоят от моста до здания Ростовского государственного экономического университета.

В региональном ГИБДД пока не дают комментариев. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
Фото: Ростов ру
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