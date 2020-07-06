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Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика в Волгодонске

Следователи выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика в Волгодонске
Фото: znamyagazeta.ru

В Волгодонске 7 июля на городском пляже утонул 11-летний мальчик. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ростовской области.

Как сообщалось ранее, мальчик отдыхал на одном из пляжей города вместе с матерью и знакомым. Ребёнок купался в водоёме и через некоторое время начал тонуть. Его вытащили из воды уже без сознания. Пока скорая ехала до места происшествия, школьника в течении 20 минут пытались откачать очевидцы. Мальчика отвезли в больницу, но, к сожалению, он скончался, так и не придя в сознание.

Сейчас по факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства опрашивают очевидцев трагедии. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки органы примут процессуальное решение.

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